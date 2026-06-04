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4日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ231320 -36.6 74620 ２. 日経Ｄインバ 27735 -14.52854 ３. 野村日半導 24096 -24.85275 ４. ＧＸ半導日株 23116 5.94489