4日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比430円安の6万8130円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万8402.13円に対しては272.13円安。出来高は8742枚だった。 TOPIX先物期近は3965.5ポイントと前日比35.5ポイント安、TOPIX現物終値比30.7ポイント安だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 68130-4308742 日経225m