三森がベアハンドキャッチから一塁送球、アウトにしたが…■DeNA 6ー0 西武（31日・ベルーナドーム）DeNAの三森大貴内野手は5月31日、ベルーナドームで行われた西武戦で超ファインプレーを見せた。「9番・二塁」で出場し、6回に猛チャージ。ベアハンドキャッチから素早く一塁送球して打者走者をアウトにした。好守の裏で、“傍観者”になってしまった同僚がファンの間で話題となっている。6回1死、ネビンの止めたバットに当た