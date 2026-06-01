北海道内在住の小学5・6年生を対象…21日まで動画を募集日本ハムは1日、「NPBジュニアトーナメント KONAMI CUP 2026」（12月26日〜29日、神宮球場など）に参加する「北海道日本ハムファイターズジュニア」のセレクション要項を発表した。対象は北海道内在住の小学5、6年生の男女で、結成後から大会終了までの約4か月間、土日祝日の活動に参加できることが条件となる。1次選考は動画選考の「デジタルチャレンジ」として実施され