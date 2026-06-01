6月は祝日がない月です。梅雨もあり、仕事に対するモチベーションを維持するのが難しい時期と言えます。【要チェック】これが“うつ病”の可能性がある「症状」です（画像14枚）そんな中、目標を達成したときに「自分へのご褒美」を用意して、やる気を引き出している人も多いと思います。実際のところ、「自分にご褒美」作戦は、どのような目標を立てるとより効果的なのでしょうか。心理カウンセラーのうるかすさんに聞きまし