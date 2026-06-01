10奪三振は「ボールの強さがあった」【MLB】ドジャース 9ー1 フィリーズ（日本時間1日・ロサンゼルス）ドジャースの山本由伸投手は31日（日本時間6月1日）、本拠地フィリーズ戦に先発。5回1/3を投げて被安打4、3四死球10奪三振無失点の快投を見せ、今季5勝目（4敗）をマークした。初回はシュワーバー、ハーパーから見逃し三振を奪うなど3者凡退。2回、3回も無失点に抑えた。4回には2本の安打で2死一、二塁とされるも、ストット