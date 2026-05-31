通販サイトやスーパーなどで見かける「わけあり商品」。規格外だったり、ちょっとした傷がついていたりして、通常価格では販売できなくなった商品のことですが、まだまだ十分食べられる！なんなら、あえてわけありを狙う、という人も少なくないと思うんですよ。クリスピー・クリーム・ドーナツでは「わけありドーナツ」をお得に買えるセットを販売するそうです。1カ月のみの限定販売なので、買い逃さないようにチェックしておき