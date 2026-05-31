「最近、疲れやすい」「なんだか老けて見える」そんな悩みの原因は、普段の歩き方にあるかもしれません。元宝塚歌劇団星組娘役の琴まりえさんによると、「足だけで歩くクセ」は体に負担がかかるだけでなく、老け見えにもつながるのだとか。今回は、若見えにつながる正しい歩き方と、日常の老け動作を改善するポイントを教えてもらいました。“老け動作”をやめれば、腰痛や肩こりも改善！年齢とともに、体のラインがたるんだり、肩