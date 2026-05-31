キッチンの背面収納にものを置いても、なんだかしっくりこない…と感じていませんか？ものを取り出しやすく、見た目もすっきりするポイントは、収納を「高さ別」に考えること。家事がラクになる「キッチン背面収納」のしまい方を、夫と小中学生の息子2人との4人家族で暮らす、整理収納アドバイザー1級のみちさん（40代）が紹介します。1：高い棚には「軽いものやカゴ」を置くと取りやすい私は身長が低く、そのままでは最上段には