¥«¥Ê¥ÀÊüÁ÷¶É¤Î¼Â¶·¤âÂç¶½Ê³¡Ö¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊÂ­µ»¤òÈäÏª¤·¤¿¡ª¡×¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º 6¡¼5 B¥¸¥§¥¤¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¦¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬30Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÀï¤ÇÈäÏª¤·¤¿¹¥¼é¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Öµé¤Î¼éÈ÷ÎÏ¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¥¹¥¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®»ëÀþ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£²¬ËÜ¤Ï¡Ö5ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤Ç½Ð¾ì¡£ÃíÌÜ¤Î¾ìÌÌ¤Ï¡¢2-1¤Î4²ó1»àËþÎÝ¤À¤Ã¤¿¡£¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Êü¤Ã¤¿»°ÎÝÀþ¤Ø