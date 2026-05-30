レジ袋の有料化が定着して以降、エコバッグを使っている人は多いのではないでしょうか。花王が、エコバッグの使用実態や手入れ頻度に関する調査を実施。その結果を公表しました。【豆知識】「えっ…」これがエコバッグをきれいに使うコツです！同社は食品の買い物でエコバッグを「週1回以上利用」する割合は82％（花王 コンシューマーインテリジェンス室調べ）と公表。いまや買い物時のエコバッグの持参・使用は習慣として定