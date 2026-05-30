BoAが、インディペンデントアーティストとして初となるシングル「Ain’t No Hard Feelings」を本日配信リリースした。このリリース日は、BoAが2001年5月30日に日本デビューを果たしてから、ちょうど25周年にあたる記念すべき日となる。UKガレージをベースにした躍動的なサウンドの上で、激しい感情の熱がゆっくりと凪いでいく別れの軌跡を繊細に描き出した楽曲だという。日本デビュー25周年という節目を迎えた今、BoAは新たなステ