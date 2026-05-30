プール遊びは、今も昔も夏の子どもたちの大きな楽しみのひとつです。かつて熊本市内には、ウォータースライダーや「流れるプール」等を備えたアミューズメントプール施設が２カ所ありました。 【写真を見る】夏はプール！「中央プール」と「サンピアン」（熊本市）【昭和45年・49年1970年・74年】～RKKニュースミュージアム～ 熊本 映像は、19