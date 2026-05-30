『魍魎戦記MADARA』や『多重人格探偵サイコ』などで知られる作家・田島昭宇の画業40周年を記念して、アートアパレルブランド“GAIN”から『HYDE × 田島昭宇』のコラボレーションTシャツの発売が決定、先行受注がスタートした。HYDEは過去、『多重人格探偵サイコ』の登場キャラクター“ルーシー・モノストーン”をイメージして作品を作ったと発言するなど、田島昭宇の作品とは親和性があることを公言している。また、田島昭宇も以