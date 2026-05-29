KREVAが、自身の誕生日である6月18日に「BEST OF MIXCD」シリーズ第3弾となる『BEST OF MIXCD NO. 3』を発売することを発表した。伝説的シリーズである“MIXCD”が、約14年の時を超えての復活となった。言葉を剥ぎ取り、音の骨格だけを抽出した全18曲が収められた作品になっている。CDの購入特典として、この『BEST OF MIXCD NO. 3』を1トラック形式で「ダウンロード」または「アプリで再生」できるパスコードを封入。再生環境に関