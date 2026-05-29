LOVEBITESが、2月18日にリリースした最新アルバム『アウトスタンディング・パワー』のレコード盤を、「バイツの日」とする8月12日に発売することを発表した。同作は、2026年3月29日の初の日本武道館公演の直前にリリースされ、オリコン週間アルバムランキングで8位にランクインした、バンドにとって通算5作目となるスタジオアルバムだ。これまでもすべてのスタジオ作品をレコード化してきたLOVEBITESだが、今回も巻き帯や邦題とい