LOVEBITES、最新アルバムのレコード化決定。FC会員は自身の名前が記載される特典も
LOVEBITESが、2月18日にリリースした最新アルバム『アウトスタンディング・パワー』のレコード盤を、「バイツの日」とする8月12日に発売することを発表した。
同作は、2026年3月29日の初の日本武道館公演の直前にリリースされ、オリコン週間アルバムランキングで8位にランクインした、バンドにとって通算5作目となるスタジオアルバムだ。これまでもすべてのスタジオ作品をレコード化してきたLOVEBITESだが、今回も巻き帯や邦題といったアナログ時代の雰囲気を感じさせる仕様で登場とのこと。
また、ファンクラブ「LOVEBITES INC.」の会員は、指定された購入ページからオーダーすることにより、自身の名前、またはニックネームをアルバムのアートワークに記載されるという特典も付与される。完全生産限定で、確実に入手するには6月11日までの予約が必要とのことだ。
なおバンドは、7月22日から世界最大級のメタルフェスティバル、ドイツ・Wacken Open Airを含むヨーロッパ＆英国ツアーを行い、帰国後は8月29日の福岡・Zepp Fukuoka公演を皮切りに、全国9都市10公演の過去最大規模の国内を巡る。
◾️アナログ盤『OUTSTANDING POWER / アウトスタンディング・パワー』
2026年8月12日（水）リリース
VICTOR ONLINE STORE（FC限定盤）：https://victor-store.jp/item/109157
VICTOR ONLINE STORE：https://victor-store.jp/item/109114
TOWER RECORDS：https://tower.jp/item/8043896
HMV：https://www.hmv.co.jp/product/detail/16963044
diskunion：https://diskunion.net/metal/ct/detail/1009247284
12インチ・レコード（2枚組）
6,600円（税込）／NJS-857〜858
▼収録曲
[DISC1: SIDE-A]
The Castaway
Silence The Void
Forbidden Thirst
[DISC1: SIDE-B]
Blazing Halo
Dream Of King
Phoenix Rises Again
[DISC2: SIDE-A]
Out Of Control
Wheels On Fire
The Eve Of Change
[DISC2: SIDE-B]
Reaper’s Lullaby
Eternally
One Will Remain
※曲名の邦題付けも予定しております。
◾️アルバム『アウトスタンディング・パワー』
配信：https://jvcmusic.lnk.to/OutstandingPower
▼先行配信「リーパーズ・ララバイ」
https://jvcmusic.lnk.to/ReapersLullaby
通常盤：3,500円（税込）/ VICL-66116
Heaven Edition (Blu-ray付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2493
Heaven Edition (DVD付属)：9,000円（税込）/ VIZL-2494
Hell Edition (Blu-ray付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2495
Hell Edition (DVD付属)：8,000円（税込）/ VIZL-2496
FC Heaven Edition (Blu-ray & 2CD付属)+Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1023
FC Heaven Edition (DVD & 2CD付属) +Tシャツ：16,000円（税込）/ NZS-1024
FC Hell Edition (Blu-ray & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1025
FC Hell Edition (DVD & CD付属) +Tシャツ：14,500円（税込）/ NZS-1026
▼Heaven Edition付属Blu-ray / DVD収録内容
1.Glory To The World
2.Unchained
3.Scream For Me
4.Soul Defender
5.Paranoia
6.Judgement Day
7.Break The Wall
8.The Bell In The Jail
9.The Unbroken
10.Piano solo
11.Dystopia Symphony
12.Soldier Stands Solitarily
13.Where’s Identity
14.Don’t Bite The Dust
15.Holy War
16.Bravehearted
17.We The United
18.Someone’s Dream
※FC限定版付属CDは上記トラックを2枚のディスクに収録
※Blu-ray/DVD版はEnd Creditsを収録
▼Hell Edition付属Blu-ray / DVD収録内容
1.The Hammer Of Wrath
2.When Destinies Align
3.Judgement Day
4.Soldier Stands Solitarily
5.Holy War
※FC限定版付属CDは上記トラックの音源を収録
▼オンラインサイン会特設ページ
https://victor-store.jp/special/lovebites202601
▼LOVEBITESロゴ・ジェネレーター
https://lovebites-logogenerator.com/
◾️＜OUTSTANDING TOUR - JAPAN 2026＞
2026年
8月29日(土) 福岡・Zepp Fukuoka 【2階席完売】
8月30日(日) 広島・広島クラブクアトロ
9月4日(金) 愛知・Zepp Nagoya 【完売】
9月6日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
9月11日(金) 北海道・Zepp Sapporo
9月13日(日) 宮城・仙台GIGS
9月19日(土) 石川・金沢REDSUN 【完売】
9月21日(月・祝) 新潟・新潟LOTS
9月25日(金) 東京・Zepp Haneda 【2階席完売】
9月26日(土) 東京・Zepp Haneda 【2階席完売】
