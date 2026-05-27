健康志向の高まりなどを背景に「抹茶」が世界的なブームとなっています。海外への輸出が増える一方、消費者にとって悩ましいのは品薄と、価格の高騰です。県内への影響を長岡記者が取材しました。記者「これ何か分かりますか」フランスからの女性 「抹茶。抹茶大好きです。（フランスでは）どんどん人気になってきている。大体の人が抹茶ラテやデザートが好き」インドからの女性「友だちはみんな抹茶が大好き」インド