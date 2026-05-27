L→R：のんのん（B, Cho）、あゆみ（Vo, G）、ジンちゃん（Dr, Cho）komsumeが、ユークリッド・エージェンシーへの所属を発表した。komsumeは、2025年には大型フェス＜JAPAN JAM 2025＞へ出演し、日本テレビ「バズリズム02」内企画「これがバズるぞ！2025」では3位に選出されるなど、注目を集めている神戸発3ピースガールズロックバンドだ。所属発表にあわせ、バンド初となるワンマンライブ＜一心同体＞の開催、さらに3カ月連続配