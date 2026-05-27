MON7Aが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にてパフォーマンスした2曲のライブ音源を、6月7日に配信リリースすることを発表した。「THE FIRST TAKE」では、現在TikTok総再生回数1億回超えの2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」、2025年に3カ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破したインディーデビュー曲「おやすみTaxi」の2曲で、それぞれバンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンスした。「THE FIRST TAKE」の動画とあわ