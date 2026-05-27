パスピエが、2026年8月22日に神奈川・ビルボードライブ横浜にて＜Billboard Live “SEPTET”＞を開催することを発表した。4年ぶりのビルボードライブとなる今回は、7重奏の特別編成によるステージになるとのことだ。親密なクラブ空間に色彩豊かなアンサンブルが響き渡る、1日限りのパフォーマンスをぜひご覧いただきたい。◾️＜パスピエ Billboard Live “SEPTET”＞会場：神奈川・ビルボードライブ横浜（1日2回公演）