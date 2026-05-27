折坂悠太が5月12日の岡山・PEPPERLANDを皮切りに＜折坂悠太 独奏遊行 らいど 2026 そら豆編＞を開催中だ。同ツアーは、活動初期に深く関わった所縁の地を再訪することをテーマに、岡山、神戸、京都、名古屋、横浜を巡るもの。全公演がSOLD OUTとなったことを受けて、6月27日に東京・代官山 晴れたら空に豆まいて追加公演が開催されることが決定した。代官山 晴れたら空に豆まいてもまた、活動初期から所縁の深いライブハウスだ。ツ