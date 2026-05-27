2026年2月15日、日本橋三井ホールで行われた＜木村家 ファミリーコンサート＞の映像商品が、本日5月27日にリリースされた。＜木村家 ファミリーコンサート＞は、木村徹二のデビュー以来、注目を高めている鳥羽一郎、山川 豊、木村竜蔵、木村徹二による「木村家」が勢揃いで出演したコンサート。映像商品には、ヒット曲の数々やファミリーならではの見どころ満載。「木村家」の今を封じ込めた唯一無二のパッケージ商品で、特典映像