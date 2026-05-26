さよならポニーテールが、ニューシングル「帝都」を本日配信リリースした。本作は、ふっくん作詞・作曲による表題曲「帝都」を軸に、さよならポニーテールの新たな表現領域を感じさせる作品だという。カップリングには、未発表のピアノインスト曲「あこがれ」のリミックスバージョン「あこがれ（I say Y Remix）」が収録。「帝都」は、歌詞に登場する“嘘やマヤカシ達が跋扈する”、“夜は妖達ひと盛り”、“賑わいは仮想による仮