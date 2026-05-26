JICA＝国際協力機構の海外ボランティア事業でマレーシアに派遣された下松市の女性が25日、市長に活動を報告しました。下松市役所を訪れたのはJICA＝国際協力機構の海外ボランティア事業で2年間マレーシアに派遣された下松市在住の原田美智子さんです。中学校の家庭科の免許を持つ原田さんは海外で手芸の面白さを伝えたいと思い学生時代から興味があったJICAに挑戦。マレーシアで14歳から18歳の子どもおよそ30人