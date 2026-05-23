西武は上田大河がプロ初勝利、鷹は小久保監督が通算200勝23日にパーソル パ・リーグ公式戦3試合が行われた。ロッテが楽天モバイル最強パーク宮城で楽天に7-6で大逆転勝利を飾った。先発の西野勇士投手は5回1/3を6失点と崩れたが、2-6で迎えた9回に小川龍成内野手、友杉篤輝内野手の適時打などで同点に追いつき、西川史礁外野手の適時打で勝ち越した。楽天は先発の早川隆久投手が7回2失点と好投し、村林一輝内野手が3打点を挙げる