飛距離が伸びない、打球が曲がる、ダフリ・トップ……。ミスの種類はさまざまでも体の使い方、動かし方の「１点」を直せば、すべてのミスをすぐに防ぐことができる。 そんなスピード上達を叶える、濱野流「１点集中スイング改造」で、ミスの出ない振り方を即マスターしよう！ 〝タメ〞の大きいダウンスイングは上半身と下半身の分離で作る！ 背中やワキ腹が強烈にストレッチされる感覚 上半身