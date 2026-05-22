お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が20日、オフィシャルブログを更新。“検尿の日”の朝に巻き起こった子どもたちとのバタバタ劇をつづり、ファンから反響を呼んでいる。 この日、「検尿の日！★」と題してブログを更新した小原は、絵文字を交えながら「小学生３人検尿の朝！」と切り出し、「高学年たちは まかせたらできるのかもしれない ただ 不安しかない。。。ので 母の手助けが必須」とコメント。詳しい状況については