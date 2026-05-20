@onefiveが、自らのオリジン（原点）を背負い、次なる表現へと昇華させるプロジェクト「SAKURAIZATION（サクライゼーション）」シリーズ第2弾となる楽曲「M1X5R」（読み：ミキサー）を本日配信リリースした。本楽曲は、その名の通り、あらゆるものを混ぜ合わせて新しい魅力を生み出す一曲で、歌詞にある「生ハムメロン」や「スイカに塩」という言葉が示すように、一見ミスマッチに思える要素の掛け合わせが、むしろ新しい魅力を生