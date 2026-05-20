山内惠介が、2月に発売した「この世は祭り」のカップリング曲とジャケットを新たにした新装盤を7月8日に発売することを発表した。今回発売されるのは、時盤、道盤の2タイプだ。時盤のカップリング曲「時のドレス」は、様々な人生経験を重ねることを、「時のドレス」と表現した軽快なミディアムアップ曲で、共に時を重ねる相手へ贈る前向きで温かなメッセージソングに仕上がったとのこと。道盤のカップリング曲「まわり道」は、1982