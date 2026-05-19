Toshlが、新曲「ブチかませ」を明日に配信リリースすることを発表した。この楽曲は、ボカロPであるさたぱんPの作詞作曲によるもので、初めてのボカロPとのコラボレーションが実現した。◆◆◆◾️Toshl コメントもし自分が“ボカロ”の世界に入ったら、一体どんな化学反応が生まれるのだろう？そんな想いから、今回、IM A SINGERとしての一つの試練として、僕にとって未知の音楽表現である“ボカロ”