レキシが10月より＜レキシ アコースティックツアー2026＞を開催することが決定した。同アコースティックツアーは、10月30日の広島・BLUE LIVE HIROSHIMAを皮切りに、12月16日の東京・昭和女子大学 人見記念講堂まで全国８都市10公演を巡るもの。チケットなど詳細は後日発表される予定だ。レキシは、本日5月19日より“オシャレキシ”こと上原ひろみとのコラボレーションツアー＜レキシ vs オシャレキシ TOUR 2026 〜RETURN OF OSHAR