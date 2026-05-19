BOYNEXTDOORが、HYBE LABELS公式YouTubeチャンネルを通じて、1stスタジオアルバム『HOME』のトレーラー映像となるフィルムエッセイ「Finding HOME」を公開した。今回の映像は約9分に及ぶ長編で、映画のような演出になっっており、メンバーたちは今回初めて本格的な演技に挑戦したという。映像の中でSUNGHOは、家に閉じこもり社会と断絶したまま生きる青年を演じる。RIWOOは新たなスタートを目前にした患者、JAEHYUNはカメラマン、T