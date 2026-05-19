NAZEが、デビューアルバム『NAZE』を本日リリースした。本作は、大きな夢や幻想的な物語ではなく、“今を生きているNAZE”の時間を映し出した作品だという。また、店舗別購入特典として展開されるフォトカードの名称にも注目だ。「ハート分け合いっこしよ♡ver.」「朝ごはん抜いちゃだめ！一緒に食べてこver.」「ピント、俺に合わせてver.」など、タイトルだけでも期待を高める遊び心あふれるネーミングが並んでいる。さらに