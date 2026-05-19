ブラジルサッカー連盟(CBF)は18日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたブラジル代表メンバー26名を発表した。カルロ・アンチェロッティ監督は就任後初めてFWネイマール(サントス)を招集。34歳の大エースは、左膝の大怪我に見舞われた2023年10月を最後に代表から遠ざかっていたが、土壇場のメンバー入りで自身4度目のW杯に臨むことになった。歴代最多5回の優勝を誇るブラジルはグループCに入り、モロッコ、ハイ