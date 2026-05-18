Adoが2026年7月4日(土)、5日(日)に開催する日産スタジアム公演のタイトルが＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞に決定した。タイトル決定にあわせ、Adoのイメージディレクターを務めるORIHARAによる描き下ろしのキービジュアルも公開となっている。本公演のチケットは各日共に残りわずかで、現在はローソンプレリクエスト2次先行予約受付中。■＜Ado STADIUM LIVE 2026「Ao」＞2026年7月4日（土）神奈川・日産スタジアム2026年7月5日