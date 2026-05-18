セカンドバッカーが、自身初となるZeppワンマン公演＜いままでのこと、これからのこと＞を、11月14日にZepp Shinjukuにて開催することを発表した。そのタイトルの通り、“これまでのセカンドバッカー”と“これからのセカンドバッカー”を提示する特別な一夜となる予定だ。活動開始から3年半、快進撃を続けてきた彼らの”今”を詰め込んだ集大成とも言えるライブになるので、ぜひ会場で体感してほしい。なお、チケットは5月20日に