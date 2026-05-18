今井美樹が5月16日の埼玉・サンシティ越谷市民ホール公演を皮切りに、全国ツアー＜今井美樹 40th Anniversary “Our Songs!!” TOUR 2026 〜smile〜＞をスタートさせた。同公演は歌手デビュー40周年を迎える2026年にリリースした約8年ぶり通算21枚目のオリジナルアルバム『smile』を携えて行われるものだ。デビュー40周年にふさわしく、初期時代の代表曲「彼女とTIP ON DUO」からライブがスタート。ステージは2部構成となっており