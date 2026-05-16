3月に熊本市の陸上自衛隊健軍駐屯地に配備された長射程ミサイルについて考えようと、市民団体が住民説明会を開きました。説明会は「ストップ！長射程ミサイル・県民の会」が開いたもので、住民ら約250人が参加しました。健軍駐屯地に配備されたのは、「反撃能力」の行使を可能にする長射程ミサイルです。国に求めた住民説明会が開かれないことから市民団体が開催に踏み切り、配備の経緯などを説明しました。■健軍校区自治協議会