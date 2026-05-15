2026年7月4日（土）放送のTVアニメ『BLACK TORCH』の追加キャスト情報が公開。我妻寿正役を辻親八、久澄陶子役を甲斐田裕子、時枝蛮十郎役を大塚芳忠が担当することが決定した。『BLACH TORCH』は、集英社『ジャンプSQ.』『少年ジャンプ＋』にて、2017年から2018年にかけて連載された、タカキツヨシ原作の漫画。忍者の末裔として祖父に育てられ、動物と話す能力を持つ高校生・我妻弐郎は、ある日、森の中で傷つき倒れる黒猫・羅