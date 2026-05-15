ジャイアンツとの4連戦カード最終戦【MLB】ドジャース 5ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・ロサンゼルス）ドジャースは14日（日本時間15日）、本拠地でのジャイアンツ戦に5-2で勝利し、2連勝となった。大谷翔平投手は出場せず、今季初の休養日となった。大谷は前日の同戦に先発登板。7回8奪三振無失点の好投で3勝目をマーク。チームの連敗を4で止めていた。試合に出場しないのは昨年の161試合目、9月27日（同28日）の敵地マリナ