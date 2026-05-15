腰痛や猫背、尿漏れなど、年齢とともに気になる不調の背景には、体幹を支えるインナーマッスルの衰えがあるといわれています。「着物離れや生活様式の変化によって、インナーマッスルを使う機会が確実に減っている」と語るのは、山陰地方で呉服店「和想館」を営む和と着物の専門家・池田訓之さんです。かつての暮らしでは、日常動作そのものが「自然なトレーニング」として働いていたといいます。池田さんに、和装生活が身体にもた