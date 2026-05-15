全長3.4m！“ほぼ軽自動車”な「レクサス」に反響殺到！2026年も5月を迎え、街中ではレクサス最小モデルとなるコンパクトSUV「LBX」を見かける機会が一段と増えました。「高級車＝サイズが大きい」という従来の価値観を打ち破るべく2023年に発売したLBXの成功は、プレミアムカー市場における一つの大きな正解を提示しましたが、実はレクサスの歴史を遡ると、さらに驚くべき「最小の贅沢」を具現化したモデルが存在します。【画像