モバイルアクセサリーブランド「iFace（アイフェイス）」より、『KIRBY play with WADDLE DEE』デザインのモバイルアクセサリーが5月中旬発売予定。オンライン予約が開始された。『星のカービィ』は、1992年にゲームボーイ用アクションゲームとして誕生して以来、世界中で親しまれているキャラクター。まん丸ピンクの主人公、カービィが40種類以上のコピー能力を使いこなし「強くてかわいい」唯一無二の魅力で年代や性別を問わず幅