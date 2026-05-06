毎週月曜23時よりTOKYO MXほかにて好評放送・配信中のTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』より、5月5日（月）に放送となった第5話「巨鱗竜（ドラゴン）の迷宮」のクライマックスシーン約6分間の映像が公式Youtubeにて期間限定で無料公開された。＞＞＞第5話場面カットやPV場面カットをチェック！（写真43点）『とんがり帽子のアトリエ』、原作は白浜鴎（しらはま かもめ）が手掛ける、講談社『モーニング・ツー』にて大好評連載中