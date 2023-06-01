[5.3 ブンデスリーガ第32節](ボルシアパルク)※24:40開始<出場メンバー>[ボルシアMG]先発GK 33 モリッツ・ニコラスDF 2 ファビオ・キアロディアDF 9 フランク・オノラDF 16 フィリップ・サンダーDF 29 ジョー・スカリーDF 30 ニコ・エルベディMF 6 ヤニク・エンゲルハルトMF 7 ケビン・シュテーガーMF 27 ロッコ・ライツMF 36 W. MohyaFW 15 ハリス・タバコビッチ控えGK 23 ヤン・オルショフスキーDF 4 ケビン・ディクスDF 1