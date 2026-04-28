精密鋳造メーカーであるキャステムは、漫画『キン肉マン』の主人公である「キン肉マン」と悪魔超人「ブラックホール」のペン立てを独自の精密鋳造技術にて商品化。ブラックホールのペン立ては2026年4月29日（水）の10：00より、『キャステム楽天市場店』『meta mate 誠品生活日本橋店』などで税込1980円にて販売を開始。キン肉マンのペン立ては2026年4月29日（水）の10：00よりキン肉マンミュージアム（静岡県沼津市）限定商品とし