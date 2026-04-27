「キッズ用 新幹線帽子（メッシュキャップ）E5系 はやぶさ」が、4月下旬に登場する。日差しも強くなってきて、お出かけも増えるこの時期、新幹線はやぶさが刺繍でデザインされたキッズ用帽子が登場する。メッシュ部分の窓、号車表記、ピンクラインなど特徴的なデザインは、刺繡で表現されている。細かなデザインまで表現している格好良さは、鉄道キッズばかりでなく、それ以外のキッズにも気になる一品だ。お子様のおでかけ