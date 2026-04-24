中国の大手通信機器・端末メーカーのZETジャパンは4月21日、都内でnubiaブランドのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」新製品発表会を開催した。公式スペシャルサポーターで声優の東雲はるさんがコスプレ衣装で登場し、トークセッションや新製品端末を使って荒野行動のデモンストレーションを行った。youtube配信のゲーム実況などでも人気を博す東雲はるさんは「ゲームに特化したスマホは、従来の端末と比べてゲーム中のストレ