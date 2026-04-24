ロッテの種市篤暉が25日のソフトバンク戦に先発する。種市は球団を通じて「コンディションも良いので、前回同様に長いイニングを投げて、勝てる確率を高められるピッチングが出来るように頑張ります」とコメント。今季初登板となった前回4月17日の楽天戦では、7回・91球を投げ、5被安打、6奪三振、無失点で勝ち負けはつかず。25日の登板で今季初勝利を目指す。